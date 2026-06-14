Топливо в Севастополе в свободной продаже в воскресенье будет на восьми АЗС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе в свободной продаже в воскресенье будет на восьми автозаправочных станциях (АЗС) сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 (мск - ИФ) на 8 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

В субботу топливо в свободной продаже было доступно на семи заправках сети.

На АЗС другой крупной сети полуострова - "Тэс" - продавать бензин будут только по QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.