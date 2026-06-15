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Новосибирские и волгоградские власти назвали стабильной ситуацию с топливом на АЗС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Представители руководства Волгоградской и Новосибирской областей назвали стабильной ситуацию с обеспечением своих регионов автомобильным топливом.

Работающие в Волгоградской области АЗС стабильно обеспечивают потребности автотранспорта, сообщили "Интерфаксу" в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

"В регионе работает более 350 АЗС, которые покрывают текущие потребности", - сказал сотрудник ведомства.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что на автозаправочных станциях "Татнефти" установлен лимит на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95 до 20 литров в одни руки и до 40 литров дизеля. Кроме того, оплата осуществляется только за наличный расчет. Ограничения коснулись города Волжский, Среднеахтубинского и Ленинского районов.

"На всей территории Волгоградской области работает всего семь заправок "Татнефти", что составляет менее 2% от общего числа АЗС, они не оказывают существенного влияния на топливный рынок региона. Основную потребность в топливе в Волгоградской области покрывают крупные сети, они работают стабильно, без ограничений", - пояснил ситуацию сотрудник комитета.

Профильные ведомства региона во взаимодействии с управлением ФАС по Волгоградской области продолжают мониторинг ситуации.

Временные ограничения на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95 были введены с 12 июня на автозаправочных станциях "Татнефти" в Удмуртии. Лимиты касаются легковых автомобилей и обусловлены техническими причинами, а также сбоями в логистике. В Минпромторге республики отметили, что обратились к компании с просьбой увеличить частоту подвоза топлива: ожидается, что проблема будет устранена на текущей неделе. Ограничения действовали и на заправках "Татнефти" в Татарстане.

Власти Новосибирской области оценивают текущую ситуацию с обеспечением региона топливом как стабильную, сообщает пресс-служба облправительства. По поручению губернатора Андрея Травникова вопросы поставок ГСМ рассмотрели на совещании оперативного штаба по организации бесперебойного топливообеспечения и мониторинга ценовой ситуации на нефтепродукты

"Как сообщил и.о министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Денис Рягузов, по результатам постоянного мониторинга, проводимого министерством, текущая ситуация с обеспечением топливом на территории региона оценивается как стабильная. Объемы поставок соответствуют объему потребления топлива регионом, сформирован необходимый плановый запас топлива", - говорится в сообщении.

Отгрузка топлива в Новосибирскую область осуществляется в соответствии с плановыми показателями.

"Предпосылок для снижения объёмов поставок на данный момент не наблюдается. Автозаправочные станции (АЗС) работают в штатном режиме, реализация топлива населению и предприятиям производится без каких-либо ограничений. Сельскохозяйственная отрасль также обеспечена горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Минпромторгу региона совместно с областным УФАС, поставщиками топлива, крупными потребителями и розничными продавцами горюче-смазочных материалов поручено усилить мониторинг ситуации.

Минпромторг Татарстан ФАС Новосибирская область Волгоградская область
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