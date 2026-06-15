Российские военные нанесли удар по производствам комплектующих для ракет и БПЛА на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В ходе массированного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске поражены предприятия и цеха, производящие комплектующие для дальних беспилотников и крылатых ракет, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов поражены: АО "Киевский завод "Радар", осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотников большой дальности, а также производство и ремонт военных радиолокационных систем; цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А.П.Довженко; ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных беспилотников большой дальности.

Также поражен АО "Завод Маяк", производящий боевые части для дронов и стартовых ускорителей для крылатых ракет "Фламинго".

В министерстве заявили, что удары нанесены по производящему БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ "Киевскому государственному заводу "Буревестник" и осуществляющему сборку боевых частей (боеприпасов) для беспилотников и ракет различного типа ООО "Укр Армо Тех".

Кроме того, поражен "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации", осуществляющие производство воздушных и космических летательных аппаратов, выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.

В Минобороны РФ сообщили, что поражен осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства дронов, роботизированных комплексов и средств РЭБ "Киевский инновационный терминал "Новая почта".

В ведомстве заявили, что также нанесены удары по "Днепровскому заводу электромеханического оборудования", промышленным предприятиям в Харькове "Гринхаус Солюшн" и ООО "ДТ-1 групп", производящие сборку боевых частей для БПЛА и ракет различного типа.