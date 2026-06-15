Почти 100 квартир повреждены при ночном ударе БПЛА по жилому дому в Орле

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Около 100 квартир и 40 автомобилей получили повреждения при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Орле в ночь на воскресенье, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Жители (...) дома были оперативно доставлены в ПВРы (пункты временного размещения - ИФ), обеспечены питанием и всем необходимым", - говорится в сообщении.

Губернатор Андрей Клычков поручил завершить восстановительные работы в доме, а также выплатить компенсации пострадавшим.

Как сообщалось, ночью 14 июня в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле один человек погиб, еще девять пострадали.