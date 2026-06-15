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Бывший начальник угрозыска Петербурга осужден на пять лет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд приговорил к реальному сроку бывшего начальника регионального уголовного розыска Олега Колесникова по обвинению в превышении полномочий, сообщила пресс-служба судов города.

Он приговорен к пяти годам колонии общего режима с лишением на два года права занимать определенные должности. Суд также лишил его звания полковника полиции.

Проходящий по этому же делу бывший оперуполномоченный Алексей Малышев приговорен к четырем годам заключения в колонии общего режима с лишением звания "полковник полиции".

Суд рассматривал дело в закрытом режиме в связи с наличием в материалах грифа "совершенно секретно".

О задержании фигурантов сообщалось в 2024 году. По версии следствия, в 2015-2017 годах Колесников и Малышев обеспечили неоднократную дачу заведомо ложных показаний обвиняемыми по делу о заказном убийстве ректора Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова о непричастности к преступлению Елены Рогалевой и Алексея Смирнягина, которых в итоге не привлекли к уголовной ответственности.

Ректор СПбГУСЭ Викторов был убит в 2012 году после того, как выявил факты причинения университету материального ущерба и обратился в правоохранительные органы. По информации СКР, заказчиком является бывший проректор вуза Василий Соловьев, а Рогалева помогала ему найти исполнителей.

Приговор Соловьеву, скрывшемуся от следствия и суда, вынесен в 2021 году. Он заочно приговорен к 18 годам лишения свободы. Рогалева была задержана и заключена под стражу в ноябре 2024 года.

Петербург СКР Олег Колесников СПбГУСЭ Елена Рогалева Алексей Смирнягин
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