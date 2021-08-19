Экс-проректор вуза в Петербурге заочно осужден на 18 лет за убийство ректора

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ленинградский областной суд признал бывшего проректора Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Василия Соловьева виновным в заказе убийства ректора этого вуза Александра Викторова в 2012 году, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

"С учетом фактических обстоятельств дела, особой тяжести и общественной опасности преступления, суд, согласившись с позицией гособвинителя, приговорил Соловьева к 18 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также с осужденного в пользу потерпевших взыскали 20 млн рублей компенсации морального вреда.

Приговор вынесен заочно, поскольку Соловьев скрылся. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

Как установлено, бывший проректор СПбГУСЭ Соловьев был недоволен тем, что ректор выявил случаи отчуждения недвижимости университета и подавал к подконтрольным Соловьеву организациям иски о взыскании причиненного вузу ущерба, и в итоге решил организовать убийство Викторова. Для этого он привлек знакомого Виталия Ковалева, пообещав ему 30 тыс. евро и объект недвижимости. В убийстве Ковалеву помогали его знакомые - Вячеслав Макаров и Андрей Елисеев. 5 сентября 2012 года во Всеволожске (Ленобласть) фигуранты дела несколько раз выстрелили в ректора, в результате чего он погиб.

Елисеев, Макаров и Ковалев ранее были приговорены к длительным срокам заключения.