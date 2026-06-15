В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадала женщина

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В городе Валуйки в результате взрыва беспилотника женщина получила акубаротравму, сообщил оперштаб Белгородской области.

Ей оказали помощь в Валуйской ЦРБ, госпитализация не потребовалась. На месте атаки посечена кровля частного дома.

В селе Новая Деревня Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль и повредил кузов. В поселке Октябрьский при атаке дрона поврежден прицеп грузового автомобиля. В поселке Разумное вследствие удара FPV-дрона загорелся прицеп, пожар потушили.

В селе Купино Шебекинского округа от детонации дрона повреждены окна, фасад и забор частного дома. В Шебекине при атаке FPV-дрона посечен "КАМАЗ". От детонации второго дрона повреждены кровля частного дома и машина. В селе Козьмодемьяновка дрон атаковал частный дом - разбиты окна и посечена крыша.

В селе Теребрено Краснояружского округа FPV-дрон поджег частный дом, дом сгорел.