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Глава "Росатома" назвал недостаточной реакцию МАГАТЭ на удары в районе Запорожской АЭС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - МАГАТЭ фиксирует нарушения ВСУ режима тишины на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но в недостаточной мере - это поощряет такие удары, что недопустимо, считает глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Очередные антирекорды были установлены в ходе прошедших праздничных дней. МАГАТЭ этого как бы не замечает. Говорит о том, что недопустимо, но сказать о том, кто и куда бьет и какая цель, к сожалению, пока не отваживается", - сказал Лихачев журналистам в ответ на вопрос, не закрывает ли МАГАТЭ глаза на удары ВСУ.

Это, по его словам, "поощряет". "Это является таким, как бы негласным, молчаливым одобрением этих ударов, что недопустимо", - заявил Лихачев.

Режим тишины для ремонта основной линии электроснабжения ЗАЭС был объявлен 5 июня. В первый же день, по словам Лихачева, ВСУ совершили провокационный удар по станции, о чем было проинформировано МАГАТЭ. Он подчеркнул, что агентство фиксирует нарушения, но не в той мере.

АЭС Алексей Лихачев ЗАЭС МАГАТЭ Росатом
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