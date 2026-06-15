Россия и Лаос подписали межправсоглашение о сотрудничестве по мирному атому

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительства России и Лаоса заключили соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Церемония подписания прошла в Доме правительства. Соглашение подписали глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр промышленности и торговли Лаоса Малайтхонг Коммасит в присутствии премьер-министров обеих стран.

Лихачев сообщил, что интерес Лаоса к атомной энергетике в последнее время возрос и что наиболее привлекательным республика считает размещение малой наземной мощности - реакторов РИТМ-200.

"Мы не первый год ведем переговоры с нашими лаосскими партнерами, но за последний год, где-то с середины 2025 года до сегодняшнего дня резко вырос интерес Лаоса к атомной энергетике", - сказал Лихачев журналистам.

Он рассказал, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время визита в Москву 9 мая провел два часа в музее "Росатома" и "глубоко вник в историю атомной промышленности и в современные технологии". Особенно с тем, что связано с атомной энергетикой и с ядерной медициной.

"Это был не просто визит вежливости, это было очень глубокое изучение предложения. По приезду президент дал определенные команды в Лаосе, и буквально за месяц мы подготовили межправительственное соглашение, которое носит, с одной стороны, рамочный характер, с другой стороны, в нем прописаны все направления работы", - сообщил Лихачев.

Он уточнил, что из всех направлений деятельности Лаос наиболее привлекает подход, связанный с размещением малой наземной мощности - реакторов РИТМ-200. Появиться она может к 2030-м годам. Установка будет производиться в соответствии с требованиями нормы МАГАТЭ и решением местных регуляторов, отметил Лихачев.