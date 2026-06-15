ЭПР для авиабеспилотников введут в Иркутской, Тюменской областях и Марий Эл

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных авиационных систем (БАС), который сейчас действует во Владимирской, Калужской и Нижегородской областях, может быть распространен на Иркутскую и Тюменскую области, а также республику Марий Эл.

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, он опубликован на портале regulation.gov.ru.

Кроме того, проект предусматривает замену площадки для технологических испытаний в рамках ЭПР в Нижегородской области - вместо аэродрома "Кстово-Восточный" предложено Малое Козино.

Как и ранее, для каждого из регионов предусмотрены показатели эффективности и результативности ЭПР по следующим критериям: количество выполненных полетов БАС, число новых рабочих мест и подготовленных специалистов, объем вложенных в рамках ЭПР инвестиций. Так, в Иркутской области за период действия режима (до конца 2027 года) должно быть выполнено не менее 52 полетов, создано 8 рабочих мест и подготовлено 15 специалистов, в Тюменской - не менее 120, 10 и 10 соответственно, в Марий Эл - не менее 14, 1 и 1.

На конец мая в России числилось 44 региона, где реализуются различные ЭПР по БАС, сообщало Минэкономразвития. В экспериментах принимают участие более 250 компаний и ИП.