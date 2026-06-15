Поиск

ЭПР для авиабеспилотников введут в Иркутской, Тюменской областях и Марий Эл

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных авиационных систем (БАС), который сейчас действует во Владимирской, Калужской и Нижегородской областях, может быть распространен на Иркутскую и Тюменскую области, а также республику Марий Эл.

Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минэкономразвития, он опубликован на портале regulation.gov.ru.

Кроме того, проект предусматривает замену площадки для технологических испытаний в рамках ЭПР в Нижегородской области - вместо аэродрома "Кстово-Восточный" предложено Малое Козино.

Как и ранее, для каждого из регионов предусмотрены показатели эффективности и результативности ЭПР по следующим критериям: количество выполненных полетов БАС, число новых рабочих мест и подготовленных специалистов, объем вложенных в рамках ЭПР инвестиций. Так, в Иркутской области за период действия режима (до конца 2027 года) должно быть выполнено не менее 52 полетов, создано 8 рабочих мест и подготовлено 15 специалистов, в Тюменской - не менее 120, 10 и 10 соответственно, в Марий Эл - не менее 14, 1 и 1.

На конец мая в России числилось 44 региона, где реализуются различные ЭПР по БАС, сообщало Минэкономразвития. В экспериментах принимают участие более 250 компаний и ИП.

БАС Марий Эл Минэкономразвития Иркутская область Тюменская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался

Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

 Нева и Финский залив прогрелись до плюс 18 градусов

Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

 Свыше 1,2 млн живших за рубежом соотечественников переехали в РФ за 20 лет по программе переселения

Депутаты Госдумы сообщили в правоохранительные органы о вмешательстве в выборы

Минобороны РФ заявило о планах Киева эвакуировать из Славянска мощности пяти заводов

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

 ЦИК будет учитывать на сентябрьских выборах угрозу БПЛА

Лавров рассказал, чего в Москве ждут от спецпосланников Трампа в их следующий приезд

Минобороны РФ сообщило об ударе по Криворожской ТЭС, действующей в интересах ВСУ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2664 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9918 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов