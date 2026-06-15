Дагестан и Ингушетия стали лидерами по доле высокоубыточных договоров ОСАГО за год

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дагестан и Ингушетия стали лидерами по доле высокоубыточных договоров ОСАГО за год, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

В Дагестане за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года в перестраховочный пул было передано 75,3% заключенных договоров ОСАГО (по сравнению с 81% в предыдущий период - с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года), а в Ингушетии - 48,8% высокоубыточных договоров (по сравнению с 58,9% в предыдущий период). Немного ниже показатель у Чечни: с долей таких договоров в 48,7% (63% ранее с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года) она занимает третье место.

Средняя доля договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, в целом по России составила 8,5%, за год она снизилась на 0,7 п.п.

На четвертом месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО - Карачаево-Черкесская Республика: в пул было передано 47,8% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На пятом - Приморский край (45,3%), на шестом - Республика Тыва (39,9%), на седьмом - Кабардино-Балкарская Республика (33,5%). Следом за ней на восьмом - Еврейская автономная область (32,4%), на девятом - Республика Северная Осетия - Алания (31,3%). Замыкает десятку Республика Бурятия с долей договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО, 31%.

В Москве и Петербурге - в мегаполисах с самым оживленным трафиком и высокой концентрацией автомобилей - наблюдаются самые низкие показатели долей договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул. В Москве в пул было передано всего 3,5% договоров, в Петербурге - 3,3%.

"Несмотря на то, что список регионов с наиболее убыточным сегментом ОСАГО стабилен, мы вновь наблюдаем положительную динамику, которая наметилась годом ранее. Улучшение ситуации по показателю средней доли высокоубыточных договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, стало возможно благодаря совместной работе властей и страховщиков, а также благодаря своевременным мерам Банка России по актуализации значения территориального коэффициента в ОСАГО для ряда регионов", - отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

По его словам, невзирая на тренд к снижению доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, проблема остается. Показатель региона - "лидера" превышает средний по стране почти в девять раз. Более того, доля высокоубыточных договоров выше среднего по России более чем в трети регионов, отметил Уфимцев.