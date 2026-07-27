Почти 95% абитуриентов подали заявления в вузы через "Госуслуги"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В 2026 году 94% абитуриентов воспользовались Единым порталом государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги") для подачи заявлений на поступление в российские вузы, сообщила пресс-служба Минцифры.

"Вузы завершают приемную кампанию на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование. Почти 1,3 млн человек подавали заявления с "Госуслугами". Это 94% абитуриентов. В прошлом году за аналогичный период "Госуслугами" воспользовались 77% абитуриентов", - говорится в сообщении.

27 июля понедельник на "Госуслугах" публикуются конкурсные списки.

"Оценить свои шансы на поступление и подать согласие на зачисление можно будет до 12:00 по Москве 5 августа; для поступающих без вступительных испытаний и поступающих на целевое обучение - до 12:00 1 августа", - отметили в министерстве.

После зачисления на портале для студентов будут сформированы электронный студенческий билет и зачетка; все они смогут перейти с "Госуслуг" в чат своего курса в мессенджере Мах.

Всего на портале было подано 4,3 млн заявлений, что на 72% больше, чем в прошлом году, из них 552 тысячи заявлений отслеживалось или редактировалось после подачи, 58 тысяч заявлений были поданы иностранцами, в том числе 19 тысяч через приложение ruID, благодаря которому поступить в вуз можно еще до визита в Россию.

В числе самых востребованных специальностей в этом году информатика и вычислительная техника, менеджмент, экономика, юриспруденция, педагогическое образование, уточнили в Минцифры.

Больше всего абитуриентов подали онлайн-заявления на поступление в вузы Москвы - 511 тысяч, Петербурга - 212 тысяч и Казани - 90 тысяч.

Приемная кампания на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование на платные места, а также в аспирантуру и магистратуру продолжается. Дату, до которой можно подать заявление в вуз, можно уточнить с помощью сервиса "Подбор вуза", отметили в Минцифры.