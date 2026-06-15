Лихачев заявил о продолжении активной работы по строительству АЭС "Бушер"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия продолжает активную работу по строительству АЭС "Бушер" в Иране и готова вернуться на станцию для полномасштабного восстановления работ.

"Наши инженеры, оставшиеся там 20 человек на площадке, активно работают с местными подрядчиками. Активно идёт и создание энергетического оборудования для первого, для второго атомного энергоблока непосредственно на наших машиностроительных предприятиях", - сказал он в интервью ИС "Вести".

Лихачев отметил, что "Росатом" подготовил план восстановления численности (персонала) на "Бушере", "но спусковой крючок этого плана - договорённость о прекращении военных действий".