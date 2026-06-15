Прорабатываются альтернативные схемы поставок топлива в Херсонскую область

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Власти Херсонской области прорабатывают альтернативные маршруты и логистические схемы доставки топлива в регион, сообщил в мессенджере губернатор Владимир Сальдо.

"Отдельно держу на контроле ситуацию с топливом. Прорабатываются альтернативные маршруты и логистические схемы доставки ГСМ. В первую очередь топливо направляется туда, где от него зависит работа больниц, скорой помощи, МЧС, экстренных, коммунальных, дорожных служб, энергетиков и общественного транспорта", - написал он.

По его словам, принимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации с топливом в ближайшее время. Губернатор также сообщил, что совместно с правоохранительными органами будут пресекаться любые попытки нажиться на сложившейся ситуации.

Как отметил Сальдо, в последние дни украинские военные наносят удары по дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска и другим объектам транспортной инфраструктуры региона. ПВО и мобильные огневые группы усилены и отражают налеты БПЛА. Все гражданские службы работают в постоянной связке с военными, подчеркнул Сальдо.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива на АЗС в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина начали вводить в Крыму.