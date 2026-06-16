В новых регионах и Крыму аграрии получают топливо в первоочередном порядке

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители новых регионов России и Крыма получают топливо в первоочередном порядке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Благодаря Минэнерго России, Минсельхозу России и федеральным ведомствам поставки топлива для АПК отрабатываются в первоочередном порядке. Особое внимание сейчас уделяется Крыму, приграничным и историческим регионам, включая Херсонскую область", - написал он в мессенджере.

По его словам, аграрии региона обеспечены топливом для проведения сезонных полевых работ, профильные службы ежедневно сверяют потребности хозяйств и поставки.

15 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике стартовала уборка урожая ранних зерновых культур, власти региона держат на постоянном контроле обеспечение аграриев дизельным топливом. В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти разработали альтернативные маршруты и схемы поставки топлива в область.