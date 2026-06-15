Минэнерго и Минсельхоз сообщили, что запасов топлива хватит для сезонных полевых работ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU -Правительство координирует работу по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными материалами в период проведения сезонных полевых работ, сообщили Минэнерго и Минсельхоз. Вопрос находится на постоянном контроле этих министерств, ФАС и органов исполнительной власти регионов.

По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса осуществляются в штатном режиме.

"Объемы производства и отгрузки светлых нефтепродуктов полностью удовлетворяют текущую потребность сельхозтоваропроизводителей, - говорится в совместном пресс-релизе. - Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке".

Реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса ГСМ. Межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны, отмечается в сообщении.

Минэнерго во взаимодействии с Минсельхозом и ФАС ведет системную работу по мониторингу цен и обеспечению доступности топлива для аграриев, в том числе на уровне конечных поставщиков.