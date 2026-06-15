Все заболевшие бруцеллезом астраханцы выписаны из больниц

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Все заболевшие бруцеллезом жители Астраханской области прошли лечение, их выписали из больниц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора инициировали эпидрасследование в связи с выявлением семи случаев бруцеллеза среди тех, кто, по предварительным данным, употреблял сырое козье молоко из подсобного хозяйства одного из монастырей региона.

В свою очередь следователи возбудили уголовное дело о сбыте небезопасной молочной продукции в связи с выявлением случаев заболевания бруцеллезом у жителей Астраханской области.

По версии следствия, молочная продукция была изготовлена на основе сырья, поступившего с территории животноводческой площадки в селе Комаровка Камызякского района. После чего она была перевезена для реализации в один из магазинов города Астрахани.