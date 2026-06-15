Ограничения в воздушном пространстве Кубани повлияли на сообщение с Краснодаром

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения для полетов в Краснодар и в обратном направлении, сообщила Росавиация.

"В этой связи в аэропорту Краснодар ("Пашковский") возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отмечает ведомство.

Вечером 15 июня была ограничена работа аэропорта Геленджика.