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Лукашенко заявил, что НАТО и США невыгодно вмешиваться в конфликт на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - НАТО и США невыгодно вмешиваться в конфликт на Украине, к этому стремится лишь несколько стран альянса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я не скажу, что НАТО заваривает эту кашу. НАТО сейчас вмешиваться в эти процессы в Украине очень опасно, нельзя. Могут спровоцировать не просто эскалацию - могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все - как минимум гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно Соединенным Штатам Америки, которые находятся якобы далеко - за океаном. Это невыгодно никому. Поэтому я не думаю, что НАТО уж слишком, будучи заинтересованным в этом конфликте, заваривает эту кашу", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия", фрагмент которого публикует в понедельник госагентство БелТА.

"Некоторые страны себя ведут неадекватно. Такие, как наши соседи. Они абсолютно неадекватно себя ведут. Рассчитывая на то, что если война начнется с Россией и Беларусью, то воевать будут немцы, французы, может, американцы, а они где-то во втором эшелоне будут идти. Так не будет. Американцы не дураки, западники тоже. Они любят, и вы это заметили, повоевать чужими руками и издалека. А издалека не победишь", - добавил белорусский президент.

Он также не исключил, что "кому-то в блоке НАТО хотелось бы спровоцировать какое-то противостояние". "Но я не думаю, что это общее мнение натовских руководителей государств, руководителей, которые входят в состав НАТО", - добавил Лукашенко.

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