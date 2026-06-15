Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным недопустимость распространения украинского конфликта на Белоруссию

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Распространение украинского конфликта на Белоруссию абсолютно недопустимо, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Мы с (президентом РФ Владимиром - ИФ) Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что она всегда существовала в средствах массовой информации. И я искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт - неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия". Его слова приводит в понедельник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - окажутся под ударом. Как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено", - заявил Лукашенко.

Вторая причина, по словам Лукашенко, заключается в том, что народ Белоруссии не приемлет войн.

"Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?" - сказал Лукашенко.

Третья причина, по его словам, в том, что в случае вступления Белоруссии в военный конфликт значительно увеличилась бы протяженность линии фронта.

"Фронт для России прежде всего (естественно, и для нас), если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тыс. км белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка", - заявил глава республики.

Лукашенко добавил, что при таком сценарии поддерживающие Украину страны блока НАТО могут ввести туда свои войска.

"И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого", - сказал он.

Есть и другие причины, в том числе гуманитарного характера, добавил Лукашенко. Это связано с тем, насколько тесно переплетены родственные связи людей, живущих по обе стороны от белорусско-украинской границы.