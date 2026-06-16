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Счетная палата выявила избыточное финансирование Росморречфлота

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) по результатам проверки Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) выявила избыточное финансирование строительства морских судов, по которым темпы работ не соответствовали контрактным обязательствам, сообщается в заключении СП о результатах проверки исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности Росморречфлота в 2025 году.

"Росморречфлотом при низких темпах строительства морских судов и продлении сроков реализации трех государственных контрактов допущено их избыточное финансирование в объеме 9,716 млрд руб.", - говорится в материалах СП.

По результатам проверки Счетная палата предложила Росморречфлоту в 2026 году перераспределить (сократить) финансирование в объеме 9,716 млрд руб., предусмотренное по контрактам на строительство указанных судов. При этом отмечается, что по результатам частичного исполнения представления Счетной палаты в резервный фонд правительства РФ уже направлено 4,9 млрд руб.

Согласно материалам, речь идет о двух контрактах на строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт на "Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (ПСЗ, Калининград, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию") и по контракту на строительство ледокола мощностью 18 МВт на "Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ, входит в ОСК).

По результатам проверки также выявлено, что Росморречфлот не обеспечил завершение реконструкции Рыбинского гидроузла, подлежавшего вводу еще в 2024 году, общая стоимость строительства объекта составляет 4,8 млрд руб., говорится в материалах СП.

Росморречфлот Счетная палата Выборг Калининград
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