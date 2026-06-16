Нефтебаза загорелась в Краснодарском крае после падения фрагментов БПЛА

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В результате падения обломков БПЛА в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края произошло возгорание на нефтебазе, сообщает во вторник региональный оперативный штаб.

"Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники", - говорится в сообщении.

Оперштаб также информирует, что после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.