"Внуково" и "Домодедово" обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московские аэропорты "Внуково" и "Домодедово" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов. Меры принимаются из соображений безопасности.

Статус рейса пассажиры могут узнать на онлайн-табло аэропорта.

Ранее работу ограничивали все четыре аэропорта столичного авиаузла. Однако "Шереметьево" и "Жуковский" уже вернулись к работе в штатном режиме.