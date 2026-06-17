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В Нижнем Тагиле задержан заказавший пиццу на имя "Адoльф Гитлeр"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в том, что он 16 июня заказал в местном торговом центре "Депо" пиццу на имя Адoльфа Гитлeра, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Это студент Строительного колледжа. Его задержали по месту учебы, сбежать или сопротивляться он не пытался.

"В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое", - отметил Горелых.

По его словам, студент сказал, что не является нацистом и не осознавал смысл своего поступка. Он заверил, что подобное больше не повторится.

В территориальном УВД на молодого человека завели административное дело по ст.20.3 КОАП (пропаганда фашизма).

Врио начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила в ближайшие время направит в Строительный колледж официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.

Валерий Горелых МВД Строительный колледж Свердловская область Нижний Тагил
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