Поиск

ЦИК сообщил о старте избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - С 16 июня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента дан старт избирательной кампании, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов", - сказала она через пресс-службу.

Будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.

16 июня был опубликован указ президента Владимира Путина о назначении думских выборов на 20 сентября.

Центризбирком Элла Памфилова Госдума Владимир Путин ЦИК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Госдуму направлен законопроект о праве студентов работать в аппаратах судов

Медведев назвал решение арбитража в Гааге признанием суверенитета РФ в новых границах

Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В Капотне перекрыли движение транспорта из-за пожара на Московском НПЗ

Пожар на Московском НПЗ локализовали

Собянин сообщил о повреждении объекта МНПЗ из-за атак БПЛА

На Кубани потушили основной очаг на нефтебазе в Красноармейском районе

На подлете к Москве уничтожены еще 25 БПЛА

В четырех аэропортах московского авиаузла введены ограничения

 В четырех аэропортах московского авиаузла введены ограничения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9936 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов