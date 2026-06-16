ЦИК сообщил о старте избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - С 16 июня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента дан старт избирательной кампании, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

"Указом президента официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов", - сказала она через пресс-службу.

Будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.

16 июня был опубликован указ президента Владимира Путина о назначении думских выборов на 20 сентября.