ЦИК РФ 17 июня рассмотрит вопрос о голосовании на выборах в Госдуму

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России 17 июня рассмотрит вопрос о проведении голосования на предстоящих выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах в течение нескольких дней подряд.

Соответствующий вопрос включен в проект повестки заседания, которое пройдет в среду, 17 июня. Проект повестки опубликован на сайте ЦИК РФ.

Среди других вопросов, которые рассмотрит комиссия, - календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

С 16 июня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента РФ дан старт избирательной кампании, сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В единый день голосования в сентябре 2026 года, помимо выборов в Госдуму девятого созыва, планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.