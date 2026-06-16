КС РФ уточнил стандарт добросовестности маркетплейсов в борьбе с контрафактом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ уточнил правила привлечения маркетплейсов к ответственности за продажу контрафакта на их площадках. Само по себе оказание дополнительных услуг по приему платежей и рекламе не лишает маркетплейсы статуса информационных посредников и, как следствие, не создает особых условий для применения к ним мер, решил КС РФ. Однако, согласно постановлению суда, для освобождения от санкций маркетплейсам нужно эффективно и своевременно пресекать нарушения.

Вопрос об ответственности маркетплейсов за реализацию на них контрафактной продукции поставило перед судом ООО "Мир хобби". Эта компания производит и продает настольные игры, а около трех лет назад обнаружила, что на Wildberries несколько продавцов реализуют контрафактную версию одной из них – "Мафия. Вся семья в сборе".

В феврале 2023 года "Мир хобби" направил маркетплейсу досудебную претензию, в которой просил заблокировать доступ к неоригинальной продукции и выплатить компенсацию. Wildberries не ответил, "Мир хобби" обратился в суд с требованием взыскать с площадки 9 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав, после чего, в мае 2023 года, карточки игр были заблокированы, свидетельствуют материалы спора.

Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении требований "Мир хобби", с ним согласились и вышестоящие инстанции. Суды исходили из того, что маркетплейс товары не продает, а лишь создает условия для их продажи и покупки иными лицами, то есть выступает в роли информационного посредника и в рассматриваемом случае выполнил условия для освобождения от ответственности при выявлении случаев реализации контрафактного товара.

Такие условия указаны в пунктах 1 и 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса РФ, согласно которым информационные посредники не подвергаются санкциям, если они не знали и не должны были знать о нарушении исключительных прав, а также если по заявлению правообладателя "своевременно приняли необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав". В данном случае Wildberries заключал с продавцами соглашение, по которому последние отвечают за соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц, обратили внимание суды, кроме того, маркетплейс проинформировал продавцов о поступлении обращения "Мир хобби", но продавцы сочли претензии необоснованными.

После отказа в передаче дела на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ "Мир хобби" обратился в КС РФ. Компания попросила проверить упомянутые выше нормы ГК РФ, примененные в ее случае судами. По мнению "Мира хобби", на практике эти нормы позволяют признавать владельцев маркетплейсов информпосредниками вопреки их активному участию в реализации товаров и предусматривают низкий стандарт доказывания того, что площадки выполнили условия для освобождения от ответственности.

По умолчанию – нельзя

Однако КС РФ с доводами заявителя о неконституционности норм не согласился. Суд отверг попытку "Мира хобби" по умолчанию возложить ответственность за нарушение интеллектуальных прав на маркетплейсы.

Заявитель указывал, что площадки впоследствии могли бы взыскивать свои потери с продавцов-нарушителей, но КС РФ увидел в таком подходе несправедливое распределение риска неплатежеспособности фактического нарушителя. Безусловное возложение этого риска на владельцев маркетплейсов вынудило бы их предварительно проверять каждый товар, что затруднительно, затратно и позволяет пресекать только явные нарушения, объяснил суд. Кроме того, маркетплейсы закладывали бы в стоимость своих услуг неспособность ряда нарушителей компенсировать им выплаты правообладателям. "Иными словами, максимальное гарантирование интересов правообладателя было бы достигнуто за счет дополнительных издержек широкого круга лиц", - отметил КС РФ.

Кроме того, по мнению КС РФ, оказание сопутствующих услуг – хранение и реклама товаров, их доставка и выдача, прием платежей и т.д. – не лишает владельца маркетплейса статуса информационного посредника. Таким образом, не исключается возможность применения к маркетплейсу специальных условий привлечения к ответственности.

Не знал или должен был знать?

Тем не менее КС РФ обозначил конституционный смысл оспариваемых норм, уточнив условия освобождения владельца маркетплейса от ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.

Суд подчеркнул, что маркетплейс нельзя считать осведомленным о нарушении интеллектуальных прав только потому, что он не проводит предварительную проверку товаров и инициативный мониторинг возможности продажи контрафакта. Однако вывод об осведомленности площадки может быть сделан, когда, например, продавец допускает неоднократные нарушения интеллектуальных прав на одни и те же объекты и ранее они уже пресекались.

"При повторном нарушении этим продавцом интеллектуальных прав на те же объекты (маркетплейс - ИФ) не может ссылаться на отсутствие у него сведений о неправомерности соответствующего использования. В противном случае продавец получал бы возможность каждый раз после пресечения нарушения на маркетплейсе его владельцем возобновлять незаконную деятельность, нарушающую права правообладателя", - говорится в постановлении.

В нем отмечается, что в целях снижения риска быть привлеченными к ответственности маркетплейсы могут использовать различные договорные механизмы – "вплоть до полной блокировки деятельности такого продавца на соответствующей площадке".

Кроме того, КС РФ сформулировал повышенные требования к осмотрительности маркетплейсов. Позиция суда заключается в том, что владельцы площадок обязаны принимать технические меры для выявления и пресечения очевидных нарушений интеллектуальных прав. Признаками таких нарушений могут быть, в частности, "намного более низкая цена, не характерная для товаров данной категории, подражание широко известным брендам (например, использование обозначения, которое отличается от общеизвестного товарного знака на одну букву)".

"С учетом перечисленных обстоятельств суд может прийти к выводу о том, что владелец маркетплейса должен был знать о продаже товара с нарушением интеллектуальных прав, даже когда продавцом были даны заверения об отсутствии таких нарушений", - говорится в постановлении.

Своевременное и достаточное реагирование

Одним из условий освобождения информпосредника от ответственности в упомянутых случаях по действующему регулированию является своевременное принятие им необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения.

По общему правилу маркетплейс должен по требованию правообладателя временно заблокировать карточки спорных товаров на период судебного разбирательства или до принятия обеспечительных мер по иску, указал КС РФ. Это необходимо, если правообладатель представил данные, подтверждающие его права и возможное нарушение со стороны конкретного продавца, а тот не смог их убедительно опровергнуть.

Защитой от злоупотреблений должна стать возможность взыскания с подателей необоснованных претензий убытков, понесенных продавцами в результате ограничения показа карточек их товаров. Такие последствия предполагаются в случаях, если заявитель после отправки жалобы маркетплейсу "в разумный срок не обратился в суд" или суд отказал ему. Впрочем, согласно постановлению КС РФ, площадки при "явной необоснованности заявления" вправе и сами отказывать в блокировке карточек и мотивированно объяснять свое решение заявителю, которое тот вправе оспорить в суде.

Высказался КС РФ и по поводу условия о своевременности реагирования на жалобы. "Попытки владельца маркетплейса ссылаться на своевременность мер, которые в отсутствие препятствий, обусловленных поведением правообладателя, были приняты уже после обращения правообладателя в суд, не только вступают в противоречие с целями данного законоположения, но и ставят под сомнение нейтральность владельца маркетплейса по отношению к допущенному нарушению", - счел он.

КС РФ счел, что дело "Мира хобби" должно быть пересмотрено, а конституционно-правовое истолкование пунктов 1 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ подлежит применению по истечении трех месяцев с момента провозглашения постановления.