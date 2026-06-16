В Крыму арестовали россиянку по подозрению в госизмене

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Крыму задержана и арестована россиянка по подозрению в передаче украинской разведке информации о работе госучреждений в ЛНР и Крыму, ей вменили госизмену, сообщил ЦОС ФСБ.

"ФСБ РФ на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1967 года рождения, подозреваемой в работе на украинские спецслужбы, - говорится в сообщении. - Уроженка Луганской области была завербована СБУ при пересечении украинско-польской границы".

"По заданию куратора злоумышленница осуществляла сбор и передачу противнику сведений о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и республики Крым, к которым имела доступ по работе", - заявили в ЦОС.

В отношении задержанной возбудили дело о госизмене (статья 275 УК), она арестована.