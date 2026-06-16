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Аэропорт Калуги отменил все рейсы вторника из-за закрытого неба

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы Минеральные Воды - Калуга - Санкт-Петербург и Петербург - Калуга - Минеральные Воды, сообщила пресс-служба аэропорта Калуги "Грабцево".

По данным онлайн-табло, это все рейсы, запланированные на вторник из калужского аэропорта.

"В связи с ограничениями только 16 июня авиакомпания "Азимут" отменяет цепочку рейсов: Минеральные Воды - Калуга - Пулково и Пулково - Калуга - Минеральные Воды. Обращаем внимание, решение авиакомпании было принято в интересах безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Ограничения для аэропорта на прием и отправку рейсов ввели в ночь на 16 июня.

Грабцево Калуга Азимут
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