Поиск

Мирный житель погиб в Херсонской области при атаке украинского дрона

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Житель Херсонской области погиб в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Мужчина 2001 года рождения погиб в результате атаки БПЛА в Костогрызово Алешкинского района", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Губернатор добавил, что в течение суток также ранен еще один мужчина 1947 года рождения - в Малой Лепетихе. Он госпитализирован.

Всего за день по области ВСУ нанесли 138 ударов дронами, совершено семь обстрелов. В результате атак повреждена электроподстанция, газопровод низкого давления, здание на территории АЗС и несколько машин, в том числе грузовая, сообщил Сальдо.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июня 2026 года Военная операция на Украине
Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Севастополь рассчитывает отказаться от QR-кодов на АЗС после создания запаса топлива

 Севастополь рассчитывает отказаться от QR-кодов на АЗС после создания запаса топлива

Кассационный военный суд оставил в силе приговор экс-командующему 58-й армией Попову

"Союзмультфильм" заявил, что не реализовал субсидию от 2013 г. из-за банкротства банка

 "Союзмультфильм" заявил, что не реализовал субсидию от 2013 г. из-за банкротства банка

Треть ДТП в России случается на перекрестках

Приглашение Зеленского Путину провести встречу на G7 официально не передавалось

 Приглашение Зеленского Путину провести встречу на G7 официально не передавалось

В "Роснано" сообщили, что антикризисная команда работает над активами, у которых сохранился технологический и рыночный смысл

В Воронеже ОГЭ прервали из-за эвакуации в укрытия

"Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

 "Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

Пожар на Московском НПЗ полностью потушили

Аэропорт Сочи снова перестал выпускать и принимать рейсы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9942 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2691 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов