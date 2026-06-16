Мирный житель погиб в Херсонской области при атаке украинского дрона

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Житель Херсонской области погиб в результате атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Мужчина 2001 года рождения погиб в результате атаки БПЛА в Костогрызово Алешкинского района", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Губернатор добавил, что в течение суток также ранен еще один мужчина 1947 года рождения - в Малой Лепетихе. Он госпитализирован.

Всего за день по области ВСУ нанесли 138 ударов дронами, совершено семь обстрелов. В результате атак повреждена электроподстанция, газопровод низкого давления, здание на территории АЗС и несколько машин, в том числе грузовая, сообщил Сальдо.