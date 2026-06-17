В Херсонской области за сутки в результате атак один человек погиб и семеро ранены

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области за сутки в результате обстрелов и атак БПЛА один человек погиб, семеро ранены , сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В районе Костогрызово Алешкинского района в результате атаки БПЛА погибла женщина 1959 года рождения. Ещё двое мужчин получили ранения и госпитализированы в Скадовскую ЦРБ", - написал он в мессенджере.

В Великих Копанях Алешкинского округа в результате ударов БПЛА ранены трое мужчин. Двое из них госпитализированы, одному пострадавшему помощь оказана на месте.

В Голой Пристани и Малых Копанях Голопристанского округа ранены мужчины 1953 и 1974 годов рождения. Оба доставлены в Скадовскую центральную районную больницу.

Всего за сутки, по словам Сальдо, зафиксировано 11 обстрелов и 146 ударов БПЛА по территории области. В результате атак повреждены объекты инфраструктуры, жилье, неэксплуатируемые здания, автомобили, подстанция и АЗС в различных населенных пунктах.