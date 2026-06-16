В Ярославской области в результате атаки БПЛА ранена москвичка

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об одной пострадавшей в результате массированной атаки беспилотников на регион.

"К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в мессенджере.

В области продолжает действовать предупреждение о "беспилотной опасности".

Утром Евраев сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность. Ее вводили менее чем на час. На это время ограничивали движение транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.