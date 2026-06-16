Работа аэропорта Ярославля ограничена второй раз за сутки

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Для аэропорта Ярославля второй раз за сутки ввели ограничение на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Это сделано из соображений безопасности.

Аэропорт Ярославля приостанавливал прием и отправку рейсов утром во вторник, в 14:50 ограничения были сняты.

Утром в Ярославской области менее чем на час объявляли ракетную опасность, затем в регионе действовала опасность атак БПЛА. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев днем сообщил, что в результате атаки БПЛАв Некоузском округе пострадала жительница Москвы.