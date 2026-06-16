Запрет на ночное передвижение на мототранспорте вводят в Крыму

Прорабатывается вопрос конфискации техники при передвижении во время действия тревоги

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма со среды вводят запрет на передвижение на мототранспорте в ночное время, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 6:00", - написал Аксенов в своем канале в Max во вторник.

По его словам, ограничение вводят с целью обеспечения безопасности, охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа будет МВД по республике.

В понедельник советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала "Крым 24" заявил, что громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. По его словам, прорабатывается вопрос конфискации такой техники, если она будет ездить во время действия тревоги.