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Запрет на ночное передвижение на мототранспорте вводят в Крыму

Прорабатывается вопрос конфискации техники при передвижении во время действия тревоги

Запрет на ночное передвижение на мототранспорте вводят в Крыму
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма со среды вводят запрет на передвижение на мототранспорте в ночное время, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 6:00", - написал Аксенов в своем канале в Max во вторник.

По его словам, ограничение вводят с целью обеспечения безопасности, охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа будет МВД по республике.

В понедельник советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала "Крым 24" заявил, что громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. По его словам, прорабатывается вопрос конфискации такой техники, если она будет ездить во время действия тревоги.

Крым Сергей Аксенов
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