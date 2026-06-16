В Нижнем Новгороде после воздушной атаки поврежден один объект

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили атаку в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем канале в Мах.

"Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения, жилая инфраструктура не затронута. Пострадавших нет", - написал он.

Оперативные службы продолжают работу на месте.

Ранее в этот день для аэропорта Нижнего Новгорода вводили ограничения на взлет и посадку. Были задержаны восемь рейсов, еще два - отменены.