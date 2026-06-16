Путин примет главу МИД Турции в среду вечером в Казани

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет главу МИД Турции Хакана Фидана в среду вечером в Казани, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан. Он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба будет удовлетворена. Наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером, ориентировочно в 20 часов вечера в Казани", - сказал он журналистам.

Ушаков рассказал, что в среду Путин уже будет работать в Казани, где 17-18 июня пройдет саммит Россия - АСЕАН. Ранее сам Фидан говорил, что рассчитывает, что президент России примет его в ходе его визита в Россию.