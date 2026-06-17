Шойгу заявил, что Запад помешал завершить конфликт на Украине Стамбульскими соглашениями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что работа по завершению конфликта на Украине могла быть завершена, если бы не вмешательство западных стран в работу по Стамбульским соглашениям.

"Тогда совместными усилиями были подготовлены единственные документы - Стамбульское соглашение. Если бы не вмешательство, которое было со стороны Запада, то у нас были все возможности завершить эту работу", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Во всяком случае, в то время Россия и Турция сделали все для того, чтобы Стамбульские соглашения были подготовлены и могли быть реализованы", - отметил он.

16 июня помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин примет Фидана в среду вечером в Казани.

Также во вторник глава МИД России Сергей Лавров провёл переговоры со своим коллегой из Турции. Лавров констатировал интенсивный диалог между Москвой и Анкарой на всех уровнях. Итоги прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран будут доложены президентам.

Фидан в свою очередь заявил, что Турция готова снова принять российско-украинские переговоры.