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Аэропорт Краснодара в четвертый раз за сутки приостановил обслуживание рейсов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вновь введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов ранее трижды вводились в аэропорту Краснодара во вторник для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время также действуют ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тыс. человек.

Краснодар Росавиация
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