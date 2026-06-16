Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в третий раз за сутки ввели в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, аэропорт Сочи временно приостанавливал обслуживание рейсов ночью, затем утром во вторник.

Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".