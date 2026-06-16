Под санкции Канады попал командующий беспилотными войсками Ваганов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Канада ввела антироссирйские санкции против семи граждан, 34 юридических лиц и 120 судов и танкеров, сообщает сайт канадского правительства.

Под санкции подпали компания "Росатом - Энергетические проекты" и ее гендиректор Андрей Рождествин, командующий войсками беспилотных систем России Юрий Ваганов, "Московская биржа" и "Санкт-Петербургская биржа", а также "Абсолют Банк" и "Земский банк".

Среди подпавших под санкции судов оказались танкеры СПГ, нефтяные танкеры и другие грузовые суда.