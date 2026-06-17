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Шойгу заявил, что ООН не выполнила обязательств по черноморской зерновой инициативе

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Организация Объединенных Наций была единственной стороной, которая не выполнила обязательств по черноморской зерновой инициативе, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу

"Безусловно, ценим участие Турции в создании механизма Черноморского соглашения о поставках продовольствия (...) Тогда и Россия и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный, третий, участник наших договоров так не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"В то время Турция старалась сделать все, для того чтобы не допустить увеличения голодающих в мире, к чему стремилась и Россия", - заявили секретарь СБ РФ.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Срок действия соглашения истек 17 июля 2023 года. МИД России тогда объявил о прекращении действия "зерновой сделки" с 18 июля.

Сергей Шойгу
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