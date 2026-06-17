Минцифры отмечает рост числа обращений к сервису "Госключ" в полтора раза

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Популярность сервиса "Госключ", который позволяет создавать сертификат электронной подписи, растёт, в текущем году им пользуются в полтора раза чаще, чем в прошлом, сообщило Минцифры.

"Госключ" - это технология, которая позволяет бесплатно создать сертификат электронной подписи и подписывать им документы. Её используют уже свыше 40 млн человек, за всё время они подписали более 55 млн документов. При этом популярность "Госключа" постоянно растет. В этом году его применяли в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период в прошлом", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минцифры уточнили, что использование усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), которую можно применять в ограниченном числе ситуаций, выросло почти в 1,5 раза. В то же время использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которой можно подписывать любые документы, выросло в два раза.

По данным министерства, чаще всего УКЭП подписывают: заявления на получение госуслуг, сделки по недвижимости с застройщиками, заключаемые при участии банков, документы, отправленные на подпись самому себе, а также документы для регистрации бизнеса. УНЭП чаще всего применяют при подписании заявлений на получение госуслуг, договоров связи, кадровых документов, заявлений в негосударственные пенсионные фонды и заявления на урегулирование убытков по ОСАГО.

В настоящее время с "Госключом" можно получить более 640 государственных услуг и сервисов. Более 4 тыс. компаний интегрировали его в свои бизнес-процессы, добавили в пресс-службе Минцифры.

"Это безопасная технология, которая надёжно защищает данные пользователя. Использовать "Госключ" может только владелец сертификата электронной подписи и только со своего устройства", - подчеркнули в министерстве.

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