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Дело о теракте возбудили после удара БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу с детьми в Брянской области в рамках уголовного дела о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко в среду журналистам.

По данным следствия, "17 июня на трассе А240 в Брянской области украинскими вооруженными формированиями совершена атака ударным БПЛА по двухэтажному автобусу детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы".

"В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту "Гомель - Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых", - сказала Петренко.

Она отметила, что "по предварительным данным, погибла женщина, шесть человек получили ранения, они госпитализированы".

"СКР устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему", - добавила представитель ведомства.

Брянская область СКР
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