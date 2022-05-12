Ростовчанин получил пять суток ареста за татуировку со свастикой

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Пролетарский районный суд назначил пять суток административного ареста Андрею Бандилету за демонстрацию татуировки с нацистской символикой в общественном месте, сообщила пресс-служба судов региона.

Суд установил, что 9 мая в 9:05 Бандилет, "находясь в общественном месте, демонстрировал левую руку, на предплечии которой имеется наколка с изображением нацистской символики "свастика". Это случилось на Театральной площади, где в тот день проходил Парад Победы.

Подсудимый признан виновным по ч.1 ст.20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо иных атрибутики или символики).