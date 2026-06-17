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В ХМАО-Югре начали оцифровку хантыйского языка

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Власти ХМАО-Югры приступили к цифровой обработке языка хантов, сообщил губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук.

"Югра - это регион с большой историей, с глубокими традициями (...) наших коренных жителей - хантов, манси, лесных ненцев. Сегодня цифровые решения идут на помощь в вопросах, которые являются для нас принципиальными в деле сохранения традиций, культуры, языка коренных народов. Мы с помощью цифровых сервисов уже оцифровали мансийский язык и работаем над тем, чтобы хантыйский язык также был оцифрован, сохранился в веках", - сообщил Кухарук на пленарной дискуссии форума "Глобальное управление цифровой трансформацией".

В настоящее время, заявил он, власти ХМАО делают так, чтобы каждый, даже самый удаленный населенный пункт Югры, был охвачен цифровыми сервисами и продуктами.

ХМАО Югра Руслан Кухарук
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