Генпрокуратура признала нежелательным в России голландский Dalan Fund

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России голландской правозащитной организации Dalan Fund, сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

"Фонд создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере. В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества (признано экстремистским и запрещено в РФ) и СМИ антироссийской направленности",- сказали в Генпрокуратуре.

По данным прокуроров, организация способствует "продвижению на пространстве СНГ антироссийской риторики западных стран".

"Особое внимание уделяется работе с коренными малочисленными народами России для продвижения сепаратистских идей под видом борьбы за права и социальную справедливость", - добавили в надзорном ведомстве.