В Энергодаре на минах подорвались четыре сотрудника Запорожской АЭС

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Энергодаре на минах подорвались четыре сотрудника Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба администрации станции.

Ранены сотрудники отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Дороги минировались дистанционно, с беспилотников.

"Подобные действия направлены не против военных объектов, а против мирного населения и жизненно важной инфраструктуры. Это очередная попытка посеять страх, нарушить работу крупнейшего энергетического объекта и дестабилизировать жизнь Энергодара", - подчеркнули на ЗАЭС.

Ранее 3 августа мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что с беспилотников заминированы дороги на въезде в город и в промзоне. От подрывов пострадали шесть человек.