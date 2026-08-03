При атаке БПЛА под Геленджиком пострадали 47 человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком достигло 47 человек, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

"В больнице Архипо-Осиповки развернута первичная помощь всем пострадавшим (...). Сейчас формируются итоговые списки всех пострадавших. На данный момент 47 человек пострадало, шесть погибло", - написал Богодистов в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что медики обеспечены всем необходимым. Сельскую больницу усилили врачи городской больницы и специалисты из местного санатория. На месте работают два психолога. Помощь предложили волонтеры. Пострадавших в тяжелом состоянии отправляют в больницы соседних городов.

В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Изначально сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка погибли три человека, затем стало известно, что количество жертв возросло до шести.