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Число погибших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до шести

Еще около 40 человек пострадали, сообщил губернатор Кубани Кондратьев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате атаки БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком возросло до шести человек, трое из них дети, еще около 40 человек пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник.

"В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким. На данный момент число пострадавших достигло около 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь", - написал Кондратьев в своем канале в Max.

Он добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую помощь и поддержку.

В понедельник Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка погибли три человека, затем стало известно, что количество жертв возросло до четырех.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Геленджик Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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