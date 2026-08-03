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Под Геленджиком число погибших после атаки БПЛА увеличилось до четырех

Под Геленджиком число погибших после атаки БПЛА увеличилось до четырех
Архивное фото
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали десять человек, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Среди 10 пострадавших - двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих погибших. По поручению губернатора региона на место направили специализированную бригаду медицины катастроф.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 августа 2026 года Военная операция на Украине
Геленджик Краснодарский край Архипо-Осиповка
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