Под Геленджиком число погибших после атаки БПЛА увеличилось до четырех

Архивное фото Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали десять человек, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Среди 10 пострадавших - двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу. Остальным пострадавших оказывают помощь на месте без госпитализации", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о троих погибших. По поручению губернатора региона на место направили специализированную бригаду медицины катастроф.